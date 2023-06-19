Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены

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Военные арсеналы Североатлантического альянса опустошены, их следует восстановить в кратчайшие сроки. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на экономической конференции "День германской промышленности" в Берлине.

"Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", – цитирует его ТАСС.

В ходе своей поездки в Германию генсек Альянса подчеркнул, что организация против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях Москвы.

Столтенберг также отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе подтолкнет украинскую сторону ближе к блоку. Генсек считает, что встреча обеспечит Киеву многолетнюю программу военной поддержки.