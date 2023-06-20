01:24Политика
Макрон заявил о доставке ЗРК SAMP/T на Украину
Фото: depositphotos/vverve
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на территорию Украины и уже готов к эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС.
Разработчиком и производителем данного ракетного комплекса является консорциум Eurosam.
Ранее сообщалось, что украинская сторона заплатила свыше 800 миллионов долларов с февраля 2022 года за оружие, которое в итоге полностью или частично не поставили в страну.
До этого в МИД России заявили, что Москва не верит в то, что Запад может из гуманных соображений перестать поставлять оружие Украине.
Акции против поставок оружия Украине состоялись в более чем 40 городах Болгарии
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