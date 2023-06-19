Минобороны Израиля опровергло сообщения о передаче Украине танков Merkava

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Минобороны Израиля опровергло сообщения о планах передать Украине списанные в резерв танки Merkava. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

"Сообщения по поводу передачи израильских танков на Украину являются ложными", – говорится в сообщении.

Тем не менее в Израиле отметили, что "несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков Merkava из излишков Армии обороны Израиля". Как уточнили в оборонном ведомстве страны, переговоры пока не привели к соглашению.

В израильских СМИ появились сообщения о намерении Израиля передать устаревшие танки Польше и Украине. Речь шла об отправке 200 танков Merkava второго и третьего поколений, произведенных в 1980-х и 1990-х годах и уже снятых с боевого дежурства. Информацию о ведущихся переговорах затем подтвердил глава отдела оборонного экспорта Минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас. Он не уточнил, с какими странами ведется обсуждение.

Ранее Израиль отказался комментировать слова Владимира Путина о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского. Известно, что Киев ждет от Тель-Авива осуждения реплик Путина.

До этого российский лидер выразил недоумение, как Зеленский, имея еврейские корни, может поддерживать последователей Степана Бандеры. Он также обратил внимание, что Владимира Ленина, основавшего Украину, "сбрасывают с пьедестала", а на его место ставят Бандеру. Помимо этого, Путин назвал организатора украинского националистического движения фашистом.

Израиль может начать поставки своих танков Merkava в Европу – СМИ