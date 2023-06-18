Израиль не прокомментировал слова Путина о еврейских корнях Зеленского

Фото: depositphotos/dnaveh

МИД Израиля воздержался от комментариев по поводу недавних высказываний Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.

По информации агентства, посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук сообщил в интервью израильскому телеканалу I24News, что Киев ждет от Израиля публичного осуждения слов президента РФ.

Ранее на пленарном заседании ПМЭФ-2023 Путин заявил, что его друзья-евреи считают лидера Украины "позором еврейского народа". Путин отметил, что в Киеве на пьедестал почета в качестве героев в данный момент возведены неонацисты, являющиеся последователями Гитлера.

До этого глава России выразил недоумение, как Зеленский, имея еврейские корни, может поддерживать последователей Степана Бандеры. Он также обратил внимание, что Владимира Ленина, основавшего Украину, "сбрасывают с пьедестала", а на его место ставят Бандеру. Помимо этого, Путин назвал организатора украинского националистического движения фашистом.

В Восточной Европе может сформироваться блок стран, который недоволен действиями Украины