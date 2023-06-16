Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского "позором еврейского народа"

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Украина сделала героями последователей Адольфа Гитлера и возвела их на пьедестал почета, заявил Владимир Путин. Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023, он рассказал, как его друзья-евреи относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: "Зеленский – не еврей". Это позор еврейского народа", – сказал глава государства.

Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что он не иронизирует по этому поводу. Путин отметил, что в Киеве на пьедестал почета в качестве героев в данный момент возведены неонацисты, являющиеся последователями Гитлера.

"Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов", – добавил президент РФ.

Ранее Путин выразил недоумение, как Зеленский, имея еврейские корни, может поддерживать последователей Степана Бандеры.

Он также обратил внимание, что Владимира Ленина, основавшего Украину, "сбрасывают с пьедестала", а на его место ставят Бандеру. Помимо этого, Путин назвал организатора украинского националистического движения фашистом.



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