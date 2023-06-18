Офис Зеленского назвал "Минск-2" помехой в переговорах с РФ – СМИ

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Второе Минское соглашение стало препятствием для переговоров Украины и России. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете The Wall Street Journal.

"Попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины", – сказано в публикации.

Ермак подчеркнул, что Украина не нуждается в посреднике. По его мнению, необходимо привлечь на сторону Киева Индию и Бразилию.

Как отмечает РИА Новости, данные соглашения предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев не выполнил этот план.

Ранее сообщалось, что Украина требует от Великобритании введения новых санкций против России, которые должны коснуться производителей ракетных вооружений. Старший советник аппарата президента Владимира Зеленского Владислав Власюк также призвал власти Великобритании использовать деньги из замороженных российских активов на восстановление Украины.

До этого Владмир Путин на встрече с делегацией из африканских стран рассказал о проекте мирного договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что именно Киев "выбросил договор на свалку истории".

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