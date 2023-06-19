Россия не питает иллюзий, что Запад прекратит поставки оружия Украине – МИД РФ

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Российская сторона не питает иллюзий, что западные страны прекратят снабжать Украину оружием, сообщил руководитель второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

"Сегодня США и другие страны НАТО накачивают Украину оружием, закрывая глаза на то, что именно из него убивают россиян. Тем самым они способствуют реализации призывов украинских политиков к физическому уничтожению русских", – передает ТАСС его слова.

Как отметил Полищук, Москва не верит в то, что Запад может из гуманных соображений перестать поставлять оружие Украине.

Ранее США, Великобритания, Дания, Нидерланды объявили, что будут совместно поставлять Украине сотни ракет ПВО средней и малой дальности и сопряженные с ними системы.

До этого Вашингтон выделил Киеву новый пакет военной техники и оружия на сумму 325 миллионов долларов. Уточнялось, что, в частности, на Украину будут отправлены артиллерийские снаряды, противотанковые системы, бронетехника, средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что если страны Запада перестанут снабжать Украину оружием, то конфликт завершится переговорами. Российский лидер подчеркнул, что украинская сторона в таком случае сама захочет переговоров.



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