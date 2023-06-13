США выделили Украине новый пакет военной помощи на 325 млн долларов

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США выделили Украине новый пакет военной техники и оружия на сумму 325 миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"В соответствии с полномочиями, делегированными президентом (США Джо Байденом – Прим. ред.), я разрешаю наше 40-е по счету выделение (уже имеющихся вооружений – Прим. ред.) Украине", – сказано в документе.

В нем отмечается, что, в частности, будут поставлены артиллерийские снаряды, противотанковые системы, бронетехника, средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.

Также западные союзники предоставят украинской стороне дополнительное вооружение на 92 миллиона фунтов стерлингов (115 миллионов долларов). Об этом сказано в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

В документе уточняется, что пакет помощи включает в себя артиллерийские орудия, значительное количество боеприпасов и радары. Оборудование передадут через Международный фонд помощи Украины. Всего через него Великобритания выделит 250 миллионов фунтов (315 миллионов долларов) дополнительно.

10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада выделит Украине пакет военной помощи в размере 373 миллионов долларов. Также он заявил, что Канада поучаствует в программе подготовки украинских летчиков.

13 июня Владимир Путин сказал, что если Запад прекратит поставки техники и вооружения на Украину, то конфликт завершится переговорами. Президент подчеркнул, что украинская сторона в таком случае сама захочет переговоров.

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