США, Великобритания, Дания, Нидерланды объявили, что будут поставлять Украине средства ПВО

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США, Великобритания, Дания, Нидерланды объявили, что будут совместно поставлять Украине сотни ракет ПВО средней и малой дальности и сопряженные с ними системы. Заявление опубликовано на сайте британского правительства.

"Министерства обороны Дании, Нидерландов, Великобритании и США сегодня объявили о том, что они объединяют свои усилия для поставки высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны на Украину", – сказано в документе.

Уточняется, что поставка вооружения уже началась. Она завершится в течение нескольких недель.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной техники и оружия на сумму 325 миллионов долларов. Отмечалось, что, в частности, будут поставлены артиллерийские снаряды, противотанковые системы, бронетехника, средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS.

10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада выделит Украине пакет военной помощи на 373 миллиона долларов. Также он заявил, что Канада поучаствует в программе подготовки украинских летчиков.

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