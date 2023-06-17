В Италии прошла акция протеста против поставок оружия Киеву

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Группа итальянских активистов из ассоциации "Венето – Россия" и общественного комитета "Верона за свободу" провела акцию протеста против поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие собрались у стен античного римского амфитеатра Арена ди Верона.

"Мы вышли к знаменитому амфитеатру с российскими и итальянскими флагами, чтобы сказать "нет" убийственной политике НАТО и поддержать Россию", – заявил президент ассоциации "Венето – Россия" Пальмарино Дзоккателли.

Он назвал целью протеста демонстрацию того, что не все жители Италии поддерживают политику страны в отношении конфликта на Украине. По его словам, продолжающиеся поставки вооружений лишь продлевают конфликт.

Дзоккателли выступил за проведение мирных переговоров и обвинил киевские власти в том, что ВСУ часто используют западные вооружения против мирных жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что акция протеста против поставок вооружений Украине прошла у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

До этого акция против поставок оружия Украине прошла в немецком городе Брауншвейг. Несколько сотен человек вышли на улицы с плакатами и флагами.

В Париже продолжаются протесты против снабжения Украины оружием