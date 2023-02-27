В Германии более двух тысяч протестующих потребовали закрыть авиабазу Рамштайн

Фото: ТАСС/Кристина Зоркина

Две с половиной тысячи людей вышли на митинг возле американской авиабазы Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, требуя ее закрытия. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным полиции, протестная акция прошла мирно.

Люди несли плакаты с надписями Ami go home ("Американцы, отправляйтесь домой"), что и стало основным лозунгом протеста. Кроме того, некоторые протестующие принесли с собой флаги России и ДНР.

Протестная акция была организована десятками мирных движений в Германии, Австрии и Швейцарии, на ней присутствовали сторонники разных политических взглядов. Организаторы мероприятия заявляли, что политическая позиция манифестантов не должна иметь значения, так как базы, где хранится американское ядерное оружие, такие как Рамштайн, могут стать целями возможной атаки в случае эскалации конфликта.

До этого массовая манифестация против поставок оружия Киеву прошла в Берлине. Протестующие призвали канцлера Германии Олафа Шольца немедленно прекратить эскалацию конфликта на Украине и перестать поставлять оружие Киеву.

В Берлине тысячи людей вышли на митинг против поставок оружия на Украину

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