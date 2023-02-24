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24 февраля, 21:15

Общество

Противники поставок оружия Киеву вышли на улицы Дрездена

Противники поставок оружия Киеву вышли на улицы Дрездена

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Противники поставок оружия Киеву вышли на улицы Дрездена. Протестующие собрались на одной из центральных площадей города.

Как отмечают организаторы шествия, ракеты, танки и истребители не приблизят мир. Они уверены, что необходимы переговоры, а не поставки оружия. Отмечается, что демонстранты несут с собой флаги России и Германии, плакаты и баннеры.

Протест проходит на фоне подготовки к поставкам танков и заявлений правительства Германии о том, что Берлин будет поддерживать Киев оружием так долго, как понадобится. На протесте прозвучала знаменитая в ГДР и по всему СССР песня "Пусть всегда будет Солнце".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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