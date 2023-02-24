24 февраля, 21:15Общество
Противники поставок оружия Киеву вышли на улицы Дрездена
Противники поставок оружия Киеву вышли на улицы Дрездена. Протестующие собрались на одной из центральных площадей города.
Как отмечают организаторы шествия, ракеты, танки и истребители не приблизят мир. Они уверены, что необходимы переговоры, а не поставки оружия. Отмечается, что демонстранты несут с собой флаги России и Германии, плакаты и баннеры.
Протест проходит на фоне подготовки к поставкам танков и заявлений правительства Германии о том, что Берлин будет поддерживать Киев оружием так долго, как понадобится. На протесте прозвучала знаменитая в ГДР и по всему СССР песня "Пусть всегда будет Солнце".
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