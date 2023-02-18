Более 50 видов блинов можно попробовать на фестивале "Московская Масленица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве стартовал гастрономический фестиваль "Московская Масленица". Продлится он в течение 10 дней, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Всего для горожан будут доступны 23 фестивальные площадки. Что предложат гостям?

Блины и угощения народной кухни

В меню площадок "Московской Масленицы" включены более 50 видов блинов. Из необычных видов стоит отметить мордовские блины пачат, удмуртские табани и дальневосточные блины. Традиционное угощение можно попробовать на основе разной муки.

Жителям и гостям Москвы также предложат оригинальные угощения по народным рецептам – от закусок и горячих блюд до напитков. Представлены и продукты для домашнего застолья, в том числе сыры, рыбные и мясные деликатесы, варенье и мед.

Занятия для мастеров и кулинаров

Программа фестиваля "Московская Масленица" включает в себя творческие и кулинарные мастер-классы. Например, гостей научат готовить блины, расскажут о секретах резьбы по дереву и покажут особенности кузнечного дела на Тверской площади и Пушкинской набережной.

Народная музыка

На фестиваль "Московская Масленица" приглашены народные ансамбли, фольклорные коллективы и казачьи хоры. Коллективы познакомят с национальными традициями народов России и помогут создать праздничную атмосферу.

Поздравления защитникам Отечества

На фестивальных площадках установили шале, в которых можно написать поздравления ко Дню защитника Отечества в открытках и письмах. Для участников специальной военной операции можно оставить подарки. В Парке Горького также можно будет записать видеообращение в праздничной студии.

Накануне были представлены результаты опроса СК "Росгосстрах" и сети магазинов Cozy Home о том, как в России отмечают Масленицу. Выяснилось, что празднуют 91% из общего числа опрошенных. Порядка 80% участников исследования признались, что едят блины.

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