Москва онлайн покажет экскурсию по фестивалю "Московская Масленица" в Парке Горького

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17 февраля зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть экскурсию по одной из главных площадок фестиваля "Московская Масленица", которая заработает в Парке Горького.

Наш корреспондент Лариса Соколова расскажет о кулинарных мастер-классах, кузнице счастья, соревнованиях и всевозможных угощениях, а также пообщается с организаторами и первыми посетителями.

Фестиваль будет работать на 23 площадках города до 26 февраля. Москвичи и гости столицы смогут отведать более 50 видов блинов, 30 видов сыров, 50 видов рыбных и 100 видов мясных деликатесов. На всех площадках будут проходить выступления фольклорных коллективов и казачьих хоров.

Смотрите прямую трансляцию 17 февраля в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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