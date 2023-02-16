09:04Мэр Москвы
Собянин рассказал о красочной программе фестиваля "Московская масленица"
Фото: телеграм-канал ''Сергей Собянин. Личный блог''
Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль "Московская Масленица". Об этом мэр сообщил в личном блоге.
"По традиции столица встречает весну "Московской Масленицей". Популярный уличный фестиваль пройдет с 17 по 26 февраля на 23 площадках, из которых 20 расположены в жилых районах за пределами центра", – отметил он.
В Центральном административном округе фестиваль будет работать на следующих площадках:
- ЦПКиО имени Горького;
- Площадь революции;
- Тверская площадь.
Также посетители могут побывать на фестивале в парке "Бригантина" в Северном округе столице, в сквере на улице Хачатуряна в Северо-Восточном округе и на других площадках, с которыми можно ознакомиться в личном блоге мэра Москвы.
Собянин отметил, что гостей фестиваля ждет гастрономическое изобилие. Для посетителей приготовили большое количество кафе и ресторанов, в которых представлены:
- более 30 видов сыров – твердых, полутвердых и мягких из коровьего, козьего, овечьего молока;
- более 50 видов рыбных деликатесов – из Байкальского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского бассейнов;
- более 100 видов мясных деликатесов – из птицы, говядины, свинины; изделия из мяса диких животных: сыровяленые и сырокопченые колбасы, мясные нарезки, снеки, томленое и тушеное мясо, мясные паштеты.
По традиции гостей ждет главное угощение праздника – блины. Их можно будет попробовать на всех площадках фестиваля. Для гостей приготовят русские блины, мордовские пачаты, удмуртские табани, дальневосточные блины, также блины из свеклы, сыра, шпината и другие. Всего можно будет попробовать более 50 видов блинов. Кроме того, посетителей ожидают самые разные начинки.
Гости на фестивале смогут не только попробовать традиционное угощение, но и научиться его готовить. Для посетителей запланировано более 2 тысяч кулинарных и творческих мастер-классов, кроме того, желающие смогут посетить около 250 кулинарных шоу на офирах и печах.
Детей также ждет спецпрограмма знакомства с кулинарией и азами народных ремесел.
На фестивале для посетителей будут выступать народные ансамбли, фольклорные коллективы и казачьи хоры. Благодаря музыке гости проникнутся народными традициями, обрядами. Кроме того, эти композиции создадут душевную атмосферу проводов зимы.
На 19 площадках будут открыты ледовые катки, оборудованные раздевалками и пунктами проката. На специальных шале организаторы откроют сбор гумпомощи "Москва помогает", где желающие смогут передать вещи и подарки участникам СВО.
23 февраля на площадках фестиваля организуют мастер-классы по изготовлению открыток и писем для защитников. В Парке Горького откроется видеомастерская для записи поздравлений участников СВО с праздником.
Подробнее о программе праздника можно узнать на сайте проекта "Московские сезоны".
Ранее сообщалось, что городская ферма на ВДНХ проведет эко-Масленицу с развлекательной программой 25 и 26 февраля.
На Масленице приготовят рекордное количество блинов, а на территории мероприятия будут работать блинные эксперты. Они обещают приготовить минимум 5 тысяч блинов за два дня.
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