Городская ферма на ВДНХ проведет Масленицу 25 и 26 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городская ферма на ВДНХ проведет эко-Масленицу с развлекательной программой 25 и 26 февраля. Об этом сообщила пресс-служба фермы.

"На Масленицу соберутся знаменитые фермеры и повара из регионов России, гостей встретят рождественская овечка и тысячи блинов, а в конце на льду пруда сожгут единственное масленичное чучело на ВДНХ", – добавили в пресс-службе.

На празднике чучело поставят на лед в самом центре пруда фермы, чтобы его можно видеть со всех берегов. В нем заложат 25 килограммов легковоспламеняющейся соломы и сена.

Также на Масленице приготовят рекордное количество блинов, а на территории мероприятия будут работать блинные эксперты. Они обещают приготовить минимум 5 тысяч блинов за два дня.

Посетители смогут принять участие в приготовлении пельменей и ухи, концерте с фольклорным ансамблем "Московия" и активностях от профессоров Тимирязевской академии.

Особыми гостями праздника станут недавно родившиеся овечка и козлята.

"Они появились на свет 6 января, в это Рождество, и стали для нас символом грядущей весны. Гости смогут деликатно погладить их под присмотром зоологов", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ пройдет программа в честь 100-летия Всероссийской выставки 1923 года. В течение 2023 года на территории пройдут тематические лекции, уникальные экспозиции и другие праздничные мероприятия.

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