Москвичам рассказали, какими видами спорта можно заняться на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям и гостям столицы рассказали, какими видами спорта можно заняться на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, для любителей лыжного спорта в парке "Останкино" есть две трассы: основной взрослый маршрут длинной пять километров вдоль пешеходных дорожек в лесопарке и детская трасса длинной 500 метров у Паркового пруда. Для гостей работают две точки проката лыж: у катка и у входа в парк со стороны улицы Академика Комарова.

В этом году маршрут впервые проложили и по территории Главного ботанического сада имени Цицина РАН. Начало трассы находится у входа в сад со стороны ВДНХ.

В парке "Останкино" также проходят мастер-классы для поклонников хоккея. Их ведут профессиональные хоккеисты и заслуженные спортсмены хоккейной академии "Буран". Мастер-классы будут проходить до 23 февраля по четвергам в 16:00. Регистрация на занятия открывается за неделю, участвовать можно с 6 лет. Клюшки и шайбы предоставляют организаторы.

Кроме того, тренировки на регулярной основе проходят и на главной достопримечательности ВДНХ – самом большом катке Москвы. Каждые вторник и среду в 11:30 здесь проводят утренние зарядки, а по вторникам и четвергам в 17:30 открывается школа фигурного катания для детей. Занятия в ней бесплатны для всех, у кого есть билет на каток.

Также на протяжении всего года на ВДНХ проходят "Спортивные выходные" – проект столичного департамента спорта и центров госуслуг "Мои документы". Все желающие могут поучаствовать в функциональных тренировках, занятиях по йоге, данс-миксу или стретчингу. Занятия проводятся в Доме культуры каждую субботу и воскресенье, зарегистрироваться на них можно онлайн.

Любители силовых видов спорта могут заниматься на воркаут-площадках справа от входа в Ботанический сад. Они открыты каждый день с 09:00 до 23:00, там есть все виды тренажеров и спортивных снарядов.

Помимо этого, круглый год работает веревочный парк Sky Town. Также на ВДНХ есть скалодром BigWall – все его стенды оборудованы автостраховками для новичков или тех, кто пришел без напарника.

Во все сезоны шахматный клуб проводит профессиональные и любительские турниры. В его игровой комнате находятся 12 столов со скамейками, играть можно бесплатно.

Летом же на ВДНХ можно кататься на роликах, велосипедах, играть в лякросс, фрисби, бадминтон и настольный теннис. Рядом с павильоном № 27 "Физкультура и спорт" есть универсальная площадка со свободным входом, где можно поиграть в мини-футбол или баскетбол.

Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Бибирево готов уже наполовину. Глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что на объекте уже завершены монолитные работы, также на финальном этапе находится устройство витражей.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичных районах Раменки и Ясенево появятся объекты спортивной инфраструктуры: спорткомплекс с бассейном и ледовый дворец соответственно. Спортивный комплекс в Раменках планируют достроить в 2023 году, а строительство ледового дворца в Ясеневе планируют завершить в 2024 году.

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