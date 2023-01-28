Фото: stroi.mos.ru

В столичных районах Раменки и Ясенево появятся объекты спортивной инфраструктуры: спорткомплекс с бассейном и ледовый дворец соответственно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Спортивный комплекс в Раменках планируют достроить в 2023 году. В составе учреждения будут функционировать игровой, тренажерный, хореографический и другие залы для занятий разными видами спорта.

Строительство ледового дворца в Ясеневе планируют завершить в 2024 году. Площадь арены составит 20,7 тысячи квадратных метров. Площадка учреждения будет принимать соревнования по хоккею и фигурному катанию.

Помимо этого, в текущем году в Ясеневе планируют завершить строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Спартак-волейбол". На первом и втором этажах объекта расположатся детский и взрослый бассейны, пространства для тренировок, пункт питания, помещения для администрации.

Мэр отметил, что москвичи все чаще отдают предпочтение спорту. В связи с этим в Москве продолжат возводить спортивные объекты.

"Всего начиная с 2011 года в столице открыто 177 спортивных объектов", – сообщил Собянин.

В 2022 году в столице построили 21 объект спорта: 3 горнолыжные трассы, 2 трамплина на Воробьевых горах, Международный центр самбо и Центр бокса в "Лужниках" и другие.

Ранее около школы № 2098 имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора в Западном Дегунине появились спортивные площадки и поле для игры в мини-футбол. После завершения реорганизации территории школы ученики получат новые места для прогулок и занятий спортом.



Собянин сообщил о строительстве новых спортивных объектов в Раменках и Ясеневе

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