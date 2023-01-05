Сергей Собянин рассказал о новых социальных объектах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2022 год в Москве ввели в эксплуатацию более 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 6,9 миллиона "квадратов" жилья. Об этом Сергей Собянин сообщил на своем личном сайте.

Мэр напомнил, что в разгар санкционной войны столице предсказывали коллапс на рынке строительства жилья и коммерческой недвижимости, однако ничего подобного не произошло. По его словам, правительство города оперативно поддержало строительную индустрию, максимально ускорив финансирование городских строек.

Собянин пояснил, что среди построенных зданий 98 объектов социальной инфраструктуры: 54 здания школ и детских садов, 17 зданий медучреждений, 21 спортивный объект и 6 объектов культуры.

Мэр добавил, что за 2023–2025 годы планируется построить более 230 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов, которые будут служить многим поколениям москвичей.

Глава города сообщил, что в этом учебном году в столичные детские сады, школы и колледжи пришли 1,6 миллиона учащихся. Таким образом их количество выросло в полтора раза по сравнению с 2010 годом.

Ранее Собянин рассказал о строительстве дорог в столице. По его словам, Москва предпринимает максимум усилий, чтобы если не устранить полностью, то хотя бы смягчить дефицит дорожной сети, которая сложилась в городе исторически.

Мэр отметил, что в период с 2011 по 2022 в городе построили 1 232 километра дорог, 355 эстакад, мостов и тоннелей, 291 внеуличный пешеходный переход. Протяженность улично-дорожной сети возросла на 20%, а число искусственных сооружений увеличилось на 45%.

По словам Собянина, в прошлом году в эксплуатацию сдали 91,6 километра новых дорог, 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов. Так, в столице появилась новая развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, а в наступившем году планируется завершить реконструкцию Алтуфьевской развязки. Также появилась трасса Воскресенское – Каракашево – Щербинка.

Москвичи и жители Подмосковья смогут ездить по МСД бесплатно

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!