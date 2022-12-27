Московский скоростной диаметр соединят с трассой Москва – Казань в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский скоростной диаметр (МСД) соединят с трассой Москва – Казань в 2023 году. Об этом в интервью Москве 24 сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Московский скоростной диаметр является важным элементом не только городской инфраструктуры, а, по сути, региональной, собственно, очень важный для страны", – сообщил Бочкарев.

По его словам, проектом строительства трассы руководит зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. В 2023 году власти столицы планируют запустить МСД и трассу практически одновременно.

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Ранее Бочкарев сообщил, что с начала 2022 года в Москве построили более 90 километров дорог. Столичные власти не намерены снижать темпы строительства в 2023 году. В следующем году в городе проложат порядка 100 километров дорог.



Пуск заключительного отрезка дороги на севере МСД состоялся в 2022 году – Бочкарев

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