Более 160 км дорожного полотна отремонтировали на МКАД с 2012 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В течение последних 10 лет столичные власти реконструировали на МКАД более 160 километров дорожного полотна, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Всего с 2012 года на МКАД модернизировали 19 развязок, построили более 160 километров дорог, из них 34 километра составляют переходно-скоростные полосы. Также на участках возвели порядка 80 искусственных сооружений", – сказал он.

По словам Загрутдинова, строительство и реконструкция развязок на МКАД является приоритетной задачей городских властей. Реализация масштабного проекта позволит заменить устаревшие клеверные развязки на современные сооружения с направленными съездами.

Загрутдинов уточнил, что в настоящее время продолжается реконструкция трех развязок: на пересечении с Липецкой улицей, Алтуфьевским шоссе, а также с улицами Верхние Поля и Капотней. Работы над первой планируют завершить в 2024 году, над последними двумя – в 2023 году.

"Работы по реконструкции развязки ведутся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для удобного и беспрепятственного выезда на магистраль. Появятся современные направленные съезды – эстакады и тоннели, которые более эффективно будут справляться с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков", – добавил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили реконструкцию Донецкой улицы в столице на 66%. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев пояснил, что работы ведутся в рамках строительства Южной рокады. В них входит создание улично-дорожной сети общей протяженностью 1,8 километра.

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