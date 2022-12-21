Реконструкцию Донецкой улицы завершили на 66%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты завершили реконструкцию Донецкой улицы в столице на 66%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что работы ведутся в рамках строительства Южной рокады. В них входит создание улично-дорожной сети общей протяженностью 1,8 километра.

"Завершается укладка верхних слоев асфальта, устройство тротуаров и дождевой канализации на объекте строительства", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что на участке улицы возводят локальные очистные сооружения. Также специалисты уже смонтировали наружное освещение и автоматизированную систему управления дорожным движением.

Ранее Бочкарев рассказал, что реконструкцию еще одного участка Краснобогатырской улицы – от Белокаменного шоссе до Богородского Вала – начнут в Москве в первом квартале 2023 года. Протяженность четырехполосной дороги составляет 2,8 километра. Движение на участке осуществляется по двум полосам в каждую сторону.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что реконструкцию планируют завершить в 2026 году.

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