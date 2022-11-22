Бочкарев заявил о реконструкции еще одного участка Краснобогатырской улицы в 2023 году

Фото: stroi.mos.ru

Реконструкцию еще одного участка Краснобогатырской улицы – от Белокаменного шоссе до Богородского Вала – начнут в Москве в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность четырехполосной дороги составляет 2,8 километра. Движение на участке осуществляется по двум полосам в каждую сторону.

В настоящее время план по модернизации участка находится на стадии разработки. Реконструкцию планируют завершить в 2026 году, сообщил Бочкарев.

"Именно эти небольшие дороги обеспечивают транспортную доступность многих районов города, снимают загруженность крупных магистралей и сокращают перепробег автомобилей", – сообщил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии после реконструкции участка дороги между улицей Краснобогатырской и проспектом Ветеранов. Мэр сообщил, что подобная мера позволит улучшить транспортную доступность районов Богородское, Сокольники и Преображенское.

До этого мэр столицы открыл после реконструкции станцию будущего МЦД-4 Мещерская. МЦД-3 и МЦД-4 планируют открыть в 2023 году.

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