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16:36

Город

Строительная готовность южного участка МСД составляет 65% – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Южный участок Московского скоростного диаметра построен уже на две трети. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Сейчас идет активное строительство южного участка магистрали <...> В целом строительная готовность южного участка МСД оценивается в 65%", – сказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что недавно было открыто движение о основному ходу МСД. Между тем южный участок дороги планируется запустить в 2023 году, добавили в пресс-службе.

Бочкарев добавил, что южный участок диаметра после завершения всех работ объединит 22 столичных района. Это улучшит транспортное обслуживание порядка 2,5 миллиона горожан.

Ранее Сергей Собянин назвал южный участок МСД самым сложным проектом, который когда-либо реализовывался в Москве. Он отметил, что эта часть диаметра почти вся "висит в воздухе" из-за многочисленных железных и автомобильных дорог.

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