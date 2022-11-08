Около 10 дорожных объектов построят и реконструируют в ЮВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 10 транспортных объектов в составе южного участка Московского скоростного диаметра и Южной рокады построят и реконструируют в Юго-Восточном административном округе. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, это позволит улучшить транспортную доступность Марьино, Печатников, Южнопортового, Капотни, Люблино, Текстильщиков, Лефортово, Чертаново Северного, Южного и Центрального.

Важными объектами являются два участка от улицы Подольской до Курьяновской набережной и от улицы Марьинский Парк до МКАД, а также путепровод "Текстильщики-1". Кроме того, важной считается и транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Капотней. Серьезное значение имеют многоуровневые развязки на Курском направлении железной дороги с улично-дорожной сетью от Третьего транспортного кольца до улицы Люблинской.

Кроме того, важными объектами считаются пять южных участков на МСД – от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от Рязанского проспекта до ТТК, от улицы Грайвороновской до Шоссейной, от Шоссейной до улицы Полбина, от Полбина до Курьяновского бульвара.

Загрутдинов подчеркнул, что Собянин поручил завершить строительство всех хордовых магистралей в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных машин с 2 января 2023 года. Стоимость проезда по МСД для транзитных автомобилей составит 950 рублей. Бесплатно МСД будет работать для легковых автомобилей с номерами Москвы и области.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!