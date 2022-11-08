Более 80 социальных объектов построили в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За первые десять месяцев года в столице построили 82 объекта социального назначения общей площадью 548,4 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что наряду с опережающим вводом жилья в столице отмечаются высокие темпы строительства объектов социальной направленности. Заммэра пояснил, что с начала года возвели 29 детских садиков, 17 школ, 12 поликлиник и больничных корпусов, 18 спортивных сооружений, 5 зданий для учреждений культуры и реабилитационный объект.

Бочкарев отметил, что за счет средств девелоперов в городе с января построили 49 объектов социального назначения, что составляет около 60% от всего ввода по году. Сейчас уже полностью реализованы годовые планы по строительству объектов культуры и социально-реабилитационных учреждений, а также почти в полном объеме выполнено задание по возведению спортивных сооружений.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что город в 2022 году выделил новые участки для строительства соцобъектов. В совокупности они занимают площадь в 62,3 гектара. Всего были заключены 53 договора о строительстве.

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