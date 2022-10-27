Город выделил инвесторам более 60 гектаров земли для строительства соцобъектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что город в 2020 году выделил новые участки для строительства соцобъектов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С начала года заключено 53 договора на предоставление 62,3 гектара для строительства детских садов и школ, объектов здравоохранения, культуры и административного назначения", – рассказал специалист.

Одним строительством объектов работа не ограничивается. Помимо этого, создается необходимая сопутствующая инфраструктура, а именно подъездные дороги и инженерные коммуникации. Также проводится благоустройство территории.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о некоторых объектах, которые возведут или обновят в Москве. Так, на улице Энгельса в Щербинке появится образовательный комплекс на 1 100 мест, а в поселении Десеновском реконструируют Дом культуры.

Ранее Владимир Ефимов рассказал о мерах антикризисной программы поддержки предпринимателей в Москве. По словам представителя мэрии, бизнесу помогают в имущественно-земельной сфере – в частности, в виде отсрочки по платежам и послаблений для арендаторов участков и помещений.

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