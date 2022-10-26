Строительство пешеходного тоннеля стартовало на Белорусской D1

Фото: департамент транспорта Москвы

На Белорусской D1 специалисты начали строительство пешеходного тоннеля, его введут в эксплуатацию в конце 2023 – начале 2024 года. Он свяжет Киевское и Горьковское направления, пройдя через 7 московских вокзалов, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Для этого с коллегами из РЖД мы реконструируем инфраструктуру на Белорусской D1, чтобы здесь могли останавливаться и поезда D4. После завершения работ пассажиры смогут пользоваться современной и комфортной инфраструктурой", – поделился Ликсутов.

Заммэра также озвучил список проводимых мероприятий. Так, специалисты перестраивают пассажирские платформы № 5 и 6 для приема поездов будущего диаметра, строят пешеходные тоннели и подземный вестибюль с кассами, лифтами и турникетами, а также демонтируют центральную территорию платформы № 4.

Ликсутов отметил, что работники расширят участок Белорусская – Савеловская. На данный момент на этой территории поезда осуществляют движение по очереди по одному пути.

"Коллеги из РЖД уже приступили к подготовительным работам по переключению главного пути на новую ось, потом будут готовить земляное полотно, чтобы уложить новый путь. Всего путей будет 4: два – для D1, два – для D4", – рассказал Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что благодаря решению москвичи и гости столицы смогут ездить с небольшими интервалами, а также выстраивать новые маршруты поездок.

Кроме того, Ликсутов отметил, что диаметры пользуются популярностью у горожан, первые две линии МЦД уже смогли облегчить автомобильную обстановку, разгрузив дороги на 5–9%, а метро – на 12%.

Ранее Сергей Собянин проинформировал, что шесть железнодорожных станций, расположенных на территории Новой Москвы, в период с начала 2023 до конца 2024 года войдут в состав будущего четвертого Московского центрального диаметра.

По словам мэра, пять из шести станций уже преобразовали.

Собянин сообщил об открытии новой дороги в ТиНАО

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