До конца года на МЦД построят и реконструируют 6 станций – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Московских центральных диаметрах (МЦД) до конца года планируют реконструировать и построить шесть станций, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что с начала года было построено два новых остановочных пункта: Минская на МЦД-4 и Печатники на МЦД-2, а реконструированы станции Толстопальцево и Площадь трех вокзалов. Также за это время специалисты построили и ввели в эксплуатацию третий путь на участке Каланчевская – Курская.

"Строительство железнодорожной инфраструктуры в условиях плотной застройки мегаполиса осложняется целым рядом особенностей и дополнительных условий, таких как стесненные условия проведения работ, большой объем перекладки инженерных коммуникаций и другие", – пояснил Бочкарев.

Глава Строительного комплекса рассказал, что до конца года планируется закончить строительство станции Марьина Роща МЦД-2.

"Помимо этого, мы планируем закончить работы по реконструкции станций Мещерская, Переделкино, Лесной городок, Очаково и Окружная", – добавил заммэра.

В свою очередь, декан Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что благодаря появлению транспортной магистрали территории возле нее преображаются.

"Насыщение территорий новыми функциями способствует появлению субцентров, которые необходимы для мегаполиса и снижения транспортно-пассажирского потока", – отметил Михайленко.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что комплексные работы по благоустройству проведут на 17 станциях будущих МЦД-3 и МЦД-4.

По словам мэра, ожидается, что третий и четвертый диаметры будут перевозить свыше миллиона человек в сутки и улучшат транспортную доступность больше 40 районов Москвы.

Собянин подчеркнул, что специалистам предстоит выполнить ремонт касс, платформ, фасадов станций и навесов. Также планируется улучшить освещение, установить новую навигацию, в частности электронные табло.



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