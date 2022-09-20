Расписание поездов на МЦД-2 изменится 24–25 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда на МЦД-2 будут следовать по измененному расписанию с 01:00 24 сентября по 04:00 25 сентября, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что не будет движения поездов от и до Рижского вокзала, они проследуют от/до станции "Площадь трех вокзалов" и Курского вокзала. Кроме того, экспрессы Москва – Муравьево будут курсировать от и до Курского вокзала, а интервалы движения поездов частично увеличат.

В департаменте отметили, что изменения связаны со строительством ТПУ "Рижская". Для наименьшего пассажиропотока работы реализуются в выходные дни.

Ранее сообщалось, что расписание поездов поменяется на Киевском, Рижском, Савеловском и Горьковском направлениях МЖД, а также первом и втором маршрутах МЦД с 23 по 25 сентября в связи с работами по улучшению транспортной инфраструктуры.

