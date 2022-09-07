Расписание ряда электричек Казанского направления МЖД изменится с 8 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График некоторых электричек Казанского направления МЖД поменяется в сентябре и начале октября из-за капремонта пути. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что из-за укладки нового пути в некоторые числа сентября и октября будут введены технологические окна. В это время составы будут следовать по одному пути в реверсивном режиме.

При этом в некоторые даты будет ограничено движение автомобильного транспорта на переездах в Кривандино, Туголесье и Воймежном.

Из-за изменений в графике некоторые электрички, следующие между Москвой и станцией Черусти, не будут проходить на участках Черусти – Куровская, Черусти – Кривандино и Черусти – Шатура. А ряд составов Москва – Шатура – Москва выведены на участке Куровская – Шатура. У других поездов поменяется время отправления и прибытия.

Ранее сообщалось, что расписание некоторых электричек МТППК изменится с 3 по 10 сентября в связи с продолжением масштабных работ на станции Крюково. Изменения затронут участок Москва – Тверь.

Отмечалось, что некоторые поезда не будут ходить, а у ряда электричек изменится время отправления и прибытия. Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в расписании на станциях, сайте перевозчика и в приложении "РЖД Пассажирам".

