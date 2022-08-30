Расписание ряда электричек МТППК изменится в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание некоторых электричек МТППК изменится с 3 по 10 сентября в связи с продолжением масштабных работ на станции Крюково. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Пригородные поезда на участке Москва – Тверь будут ходить по измененному расписанию", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что некоторые поезда не будут ходить, а у ряда электричек изменится время отправления и прибытия.

Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в расписании на станциях, сайте перевозчика и в приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что пассажиры пригородных электричек Казанского направления МЖД смогут ездить в пиковые часы на экспрессах по обычным билетам до 5 сентября. Отмечалось, что воспользоваться акцией можно во временные интервалы с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

