Проезд на экспрессах Казанского направления доступен по обычным билетам до 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пассажиры пригородных электричек Казанского направления МЖД смогут ездить в пиковые часы на экспрессах по обычным билетам до 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

"Для того чтобы в дни изменений сделать поездки пассажиров более комфортными, ЦППК продлила срок действия акции – в экспрессах можно ездить по билетам на обычные электропоезда. Это помогает распределить пассажиропоток более равномерно", – говорится в сообщении перевозчика.

Отмечается, что воспользоваться акцией можно во временные интервалы с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Расписание поездов Казанского направления МЖД изначально было скорректировано на период с 7 по 23 августа. В это время там должны были пройти заключительные работы по подготовке железнодорожной инфраструктуры к строительству тоннеля для МЦД-3. В указанный период пассажиры могли проехать в экспрессах 7000-й нумерации без предоставления места по обычным билетам.

В понедельник стало известно о продлении корректировок расписания до 5 сентября в связи с работами по переключению второго главного пути на станции Москва-Пассажирская-Казанская. Движение поездов будет осуществляться по соседним путям.

