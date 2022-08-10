РЖД отключили возможность покупки билетов на старой версии сайта

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Покупка билетов на старой версии сайта Российских железных дорог (РЖД) больше недоступна. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу холдинга.

"Старый интерфейс сайта РЖД – pass.rzd.ru – больше не поддерживает основные клиентские сервисы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что приобрести билеты на поезда, ознакомиться с расписанием и получить всю необходимую информацию можно на актуальной версии сайта, а также в приложении "РЖД пассажирам".

Ранее Российские железные дороги внедрили для пассажиров возможность оплачивать билеты на поезда через систему быстрых платежей (СБП). В компании пояснили, что при покупке билета на экране платежного терминала будет высвечиваться QR-код, который необходимо отсканировать, чтобы подтвердить платеж. Функция доступна в специализированных кассах на 12 вокзалах.