Сбой произошел в работе сайта РЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой произошел на сайте Российских железных дорог (РЖД). Пассажирам не доступна онлайн-покупка билетов.

Также проблемы наблюдаются в работе приложения. О причинах неполадок пока не сообщается.

Последний раз сбои в работе сайта РЖД наблюдались в феврале из-за регулярных DDoS-атак. В пресс-службе перевозчика тогда напомнили, что пассажиры могут покупать билеты через другие каналы, включая кассы на вокзалах.

27 июня технический сбой произошел в системе регистрации Amadeus в аэропортах Москвы. Авиакомпания переходила на резервную систему регистрации "Астра".

