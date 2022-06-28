В системе регистрации аэропортов Москвы 27 июня произошел сбой

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В понедельник, 27 июня, в системе регистрации Amadeus в аэропортах Москвы произошел технический сбой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Уральских авиалиний".

"27 июня произошел технический сбой в системе регистрации Amadeus в аэропортах московского авиаузла. Авиакомпания перешла на резервную систему регистрации "Астра", – пояснили в компании.

Там уточнили, что в настоящее время регистрация пассажиров осуществляется в штатном режиме.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 6 июля. Под ограничениями по-прежнему остаются воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.