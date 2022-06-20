Приложение UralAirlines стало недоступно для скачивания в App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователей мобильного приложения авиакомпании "Уральские авиалинии" призвали не удалять его без необходимости.

В компании заметили, что AppStore закрыл возможность для скачивания или обновления мобильного приложения UralAirlines. При этом установленное ранее приложение продолжает работать на устройствах iOS.

Также пользователи могут воспользоваться веб-приложением.

"Откройте сайт в браузере Safari, после чего нажмите "Поделиться". В открывшемся меню выберите пункт "На экран "Домой" и подтвердите действие, нажав "Добавить". После этого иконка веб-сервиса "Уральских авиалиний" появится на экране вашего iPhone или другого устройства от Apple", – говорится в сообщении компании.

12 апреля сообщалось, что приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS.

Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.

