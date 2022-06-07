"Уральские авиалинии" отменяют рейсы по некоторым южным направлениям РФ

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает рейсы и продажу авиабилетов в ряд южных аэропортов России с 1 июля по 30 сентября, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Рейсы в указанный период не будут выполняться в Симферополь, Воронеж, Анапу, Ростов-на-Дону, Краснодар, Геленджик.

В пресс-службе компании отметили, что у пассажиров есть возможность оформить возврат денежных средств, а также обменять билеты на ближайшие даты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Махачкалу, Владикавказ. При этом число мест ограниченно.

Ранее сообщалось, что Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 03:45 12 июня.

Самолеты не будут летать в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают штатно, отметили в ведомстве.

В ведомстве рекомендовали авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты с полетами в Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

