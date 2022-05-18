"Аэрофлот" приостановил продажу билетов в ряд городов юга РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о приостановке до 30 июня продажи билетов в некоторые города юга России, где действует ограничение полетов.
"С учетом уже проданных авиабилетов по маршрутам Москва – Ростов-на-Дону/Краснодар/Анапа/Геленджик/Белгород/Воронеж/Симферополь "Аэрофлот" сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров с уже приобретенными билетами в случае открытия южных аэропортов для приема самолетов", – приводит ТАСС заявление перевозчика.
Уточняется, что пассажиры из Москвы с билетами по южным закрытым направлениям получат оповещение об изменении рейса в их бронировании.
При этом перелеты из Санкт-Петербурга и Красноярска в южные города будут аннулированы, за возвратом денег или переоформлением билета на другие рейсы авиаперевозчика следует обратиться по месту приобретения авиабилета. При возобновлении полетов в данные города компания восстановит рейсы и дополнительно перевезет пассажиров.
Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России до 03:45 25 мая.
Ведомство приостановило работу некоторых аэропортов России 24 февраля. Сначала ограничения действовали до 2 марта, а позднее неоднократно продлевались.
Ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ продлены до 25 мая
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