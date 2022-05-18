Ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ продлены до 25 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России продлили до 03:45 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения продолжают действовать в воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендуют осуществлять полеты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация приостановила работу некоторых аэропортов России 24 февраля. Сначала ограничения действовали до 2 марта, а позднее неоднократно продлевались. Последний раз запрет продлили 5 мая.