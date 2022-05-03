Перерегистрация самолетов в России не повлияет на безопасность полетов – Росавиация

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Перерегистрации воздушных судов из иностранных реестров в российский не повлечет за собой снижения безопасности авиаперелетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

"Перерегистрация самолетов в госреестре воздушных судов России не влечет за собой снижения уровня безопасности полетов, который находится на постоянном контроле авиационных властей России", – отметили в ведомстве.

Там также добавили, что российской законодательство в вопросе регистрации самолетов полностью соответствует положениям чикагской Конвенции о международной гражданской авиации и в этом плене не предусматривает каких-либо понуждающих мер для авиаперевозчиков.

Ранее в Росавиации заявили, что отключение или нарушение работы GPS в России также не повлияет на безопасность полетов воздушных судов. Кроме того, по состоянию на конец апреля российские самолеты работали с данной системой навигации в штатном режиме.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

