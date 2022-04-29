Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ

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Временное ограничение полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 7 мая 03:45 по московскому времени. Остальные аэропорты страны работают исправно, сообщается на сайте Росавиации.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты", – отмечается в заявлении.

Российским авиаперевозчикам посоветовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Работу ряда воздушных гаваней на юге РФ ведомство приостановило 24 февраля. Первоначально ограничения действовали до 2 марта, однако в дальнейшем запрет несколько раз продлевался. В частности, 23 апреля режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России был вновь продлен.