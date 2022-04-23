Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 1 мая

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Федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 1 мая. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Отмечается, что запрет продлен до 03:45 по московскому времени. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В Росавиации порекомендовали российским авиакомпаниями перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что остальные аэропорты России продолжают работать в штатном режиме.

Работу ряда воздушных гаваней на юге РФ ведомство приостановило 24 февраля. Первоначально ограничения действовали до 2 марта, однако в дальнейшем запрет несколько раз продлялся. В частности, 18 апреля режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России был вновь продлен. На этот раз до 25 апреля.