Возможные перебои GPS не повлияют на безопасность полетов – Росавиация

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В Росавиации сообщили, что отключение или нарушение работы GPS не повлияет на безопасность полетов воздушных судов.

По данным ведомства, в настоящее время все системы работают в штатном режиме.

"По состоянию на 22 апреля 2022 года в Росавиацию не поступала информация о наличии сбоев или отказов наземного оборудования радиотехнического обеспечения полетов и бортового оборудования воздушных судов, функционирующего с использованием сигналов GPS", – говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Ранее Росавиация рекомендовала перевозчикам подготовиться к возможному отключению системы GPS. В ведомстве отметили, что на этапе планирования полетов экипажи должны быть готовы к проведению взлетов и заходов на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала.

В свою очередь, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о планах по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС. По его словам, это необходимо сделать на всех самолетах России.

