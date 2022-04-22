Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росавиация рекомендовала перевозчикам подготовиться к возможному отключению системы GPS, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что письмо с рекомендациями замглавы Росавиации Дмитрий Ядров направил гендиректору Госкорпорации по организации воздушного движения Игорю Моисеенко, а также начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства.

В письме отмечается, что на этапе планирования полетов экипажи должны быть готовы к проведению взлетов и заходов на посадку, при этом не связанных с применением спутникового сигнала.

В свою очередь, пилотам рекомендовано сообщать авиадиспетчерам о сбоях, ухудшении работы GPS или связанной с ней авионики.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отключения России от навигационной системы GPS. При этом он добавил, что не нужно переживать по этому поводу, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать.

В свою очередь, начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Иван Ревнивых заявил, что первый спутник высокоорбитальной системы ГЛОНАСС запустят в 2028 году.

Он пояснил, что подобные аппараты смогут передавать два навигационных сигнала с кодовым разделением в радиочастотных диапазонах L1 и L2, что улучшит точность и доступность услуг в сложных условиях. В частности, речь идет об Арктике. Обеспечат эти спутники и передачу высокочастотных поправок в рамках услуги высокой точности системы ГЛОНАСС.

