Эксперт рассказал, что ждет россиян при отключении от глобальной Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал Москве 24, что в случае отключения России от глобальной Сети у граждан не будет доступа к иностранным сервисам и сайтам. Однако существенного вреда это не принесет, считает он.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что в США обсуждают вопрос, касающийся возможности отключить РФ от навигационной системы GPS. Тем не менее, по словам главы корпорации Дмитрия Рогозина, не стоит из-за этого переживать. Он напомнил о существовании отечественной системы ГЛОНАСС, которая продолжит работу.

По словам Власова, недружественные страны могут предпринять различные шаги, вплоть до попытки отключения РФ от глобального интернета, однако российская сторона готовилась и к такому развитию событий.

"Еще в 2014 году мы предприняли меры, чтобы был внутрироссийский обмен трафиками. Если кто-то захочет, наверное, смогут отключить нас от обмена с международными сайтами. Но я думаю, что наши власти предприняли меры, чтобы у нас работали как минимум банковская система и обмены со всякими приложениями по ЖКХ и по всему остальному", – говорит эксперт.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности Вероятность отключения России от глобального интернета – 50 на 50. Западные товарищи могут пойти на любые шаги. Но 80% интернет-трафика России – это внутренние обмены, поэтому в общем и целом ничего страшного не будет. Ну отрубятся какие-то доступы к иностранным сайтам и сервисам, но смертельных вещей не произойдет.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил о рисках, сопряженных с использованием VPN-сервисов. По мнению эксперта, личные данные граждан, которые с их помощью обходят блокировку соцсетей, могут перехватить мошенники.

