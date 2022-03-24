Эксперт рассказал, что ждет россиян при отключении от глобальной Сети

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал Москве 24, что в случае отключения России от глобальной Сети у граждан не будет доступа к иностранным сервисам и сайтам. Однако существенного вреда это не принесет, считает он.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что в США обсуждают вопрос, касающийся возможности отключить РФ от навигационной системы GPS. Тем не менее, по словам главы корпорации Дмитрия Рогозина, не стоит из-за этого переживать. Он напомнил о существовании отечественной системы ГЛОНАСС, которая продолжит работу.
По словам Власова, недружественные страны могут предпринять различные шаги, вплоть до попытки отключения РФ от глобального интернета, однако российская сторона готовилась и к такому развитию событий.
"Еще в 2014 году мы предприняли меры, чтобы был внутрироссийский обмен трафиками. Если кто-то захочет, наверное, смогут отключить нас от обмена с международными сайтами. Но я думаю, что наши власти предприняли меры, чтобы у нас работали как минимум банковская система и обмены со всякими приложениями по ЖКХ и по всему остальному", – говорит эксперт.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил о рисках, сопряженных с использованием VPN-сервисов. По мнению эксперта, личные данные граждан, которые с их помощью обходят блокировку соцсетей, могут перехватить мошенники.
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