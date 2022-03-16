Эксперт заявил о двукратном росте числа фейков о России в Сети и западных СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число фейков о России в Сети и западных средствах массовой информации за последние две недели возросло почти в два раза. Об этом рассказал глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации в сети интернет Александр Малькевич, пишет ТАСС.

По его словам, 1 марта специалисты выявили около 1,4 миллиона материалов с ложными данными об РФ. Спустя две недели их число выросло до 2,9 миллиона.

Малькевич сообщил, что в западном сегменте Сети не предусмотрено противодействия дезинформации. При этом профилактика фейков в России сейчас находится на хорошем уровне.

В частности, в РФ эффективно выстроена работа СМИ, гражданского общества и сети общественных палат в регионах.

"Большую работу выполняют такие ресурсы, как объясняем.рф. То есть мы нашли противоядие, но вы не представляете объем, который распространяется на платформах западных соцсетей на западную аудиторию, и там нет никакого противоядия", – заявил Малькевич.

В России киберволонтеры обнаружили не менее 7 тысяч каналов и пабликов, которые распространяли ложную информацию.

"При этом есть гигантские каналы, в одном из них 2,1 млн подписчиков. Он рассказывает о санкциях, как противостоять им, но технология построения ленты такова, что из 10 сообщений 7 призваны оказывать дестабилизирующее воздействие", – объяснил глава рабочей группы.

В данный момент эксперты хорошо работают с социальной сетью "ВКонтакте". Там были заблокированы свыше 30 групп с суммарной аудиторией свыше 5 миллионов подписчиков.

"Задача у них была одна – сеять хаос через публикацию апокалипсического характера сообщений о ситуации в стране и вокруг страны", – добавил Малькевич.

Ранее Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.