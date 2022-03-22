Эксперты объяснили, могут ли наказать за использование Facebook и Instagram в РФ

Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее работу на территории России. Также признаны запрещенными в РФ принадлежащие ей социальные сети Instagram и Facebook. Другого продукта компании, мессенджера WhatsApp, решение суда не касается. Разбираемся, что это значит для российских пользователей.



Почему Meta признали экстремистской организацией?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ситуация вокруг американской компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) обострилась после заявления ее пресс-секретаря Энди Стоуна. Он сообщил, что в социальных сетях Instagram и Facebook (также запрещены в РФ) временно сняли блок на призывы к насилию против российских военных. В ответ на это Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, а Генпрокуратура направила в суд требование признать Meta экстремистской организацией.

В материалах дела указано, что Роскомнадзор обнаружил в Instagram более 6,4 тысячи постов с ложной информацией и незаконными призывами, которые касаются военной спецоперации на территории Украины. Из них 4,6 тысячи – фейки о действиях российских военных, еще 1,8 тысячи содержали призывы к участию в несогласованных акциях.



Чем ответила Meta?

Адвокаты компании в суде просили прекратить производство. По их мнению, иск о запрете деятельности Meta может рассматриваться только в США по месту ее регистрации. Кроме того, адвокаты попросили назначить лингвистическую экспертизу высказываний, которые стали основанием для судебного разбирательства. Также юристы пожаловались, что не успели полностью ознакомиться со всеми материалами дела.

Представители Meta заявили в суде, что уже изменили свою политику в отношении россиян. Теперь компания не одобряет русофобию и призывы к насилию в отношении российских граждан.

Суд не принял во внимание доводы адвокатов, отказал в прекращении дела и не назначил лингвистическую экспертизу. Компания Meta, ее соцсети Instagram и Facebook были признаны экстремистскими и запрещенными на территории России. Решение вступило в силу немедленно, объявила судья Ольга Солопова. Мессенджера WhatsApp, который входит в структуру Meta, вердикт суда не касается, подчеркнула она. Солопова пояснила это тем, что мессенджер не распространяет информацию публично.

В Роскомнадзоре сообщили, что исключат Instagram и Facebook из реестра соцсетей в России. Кроме того, компанию Meta удалят из перечня иностранных лиц, которые ведут деятельность в интернете.



Что будет за пользование Instagram и Facebook?

На заседании в Тверском районном суде прокурор заявил, что использование платформ Meta физлицами и юрлицами не будет квалифицироваться как экстремизм. Другими словами, наказание за использование Instagram и Facebook для россиян не предусмотрено.

В разговоре с Москвой 24 это подтвердила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Судебное решение никаким образом не распространяется на использование социальных сетей Instagram и Facebook (запрещены на территории РФ), то есть основных площадок, которые принадлежат компании Meta. Также судебное решение не распространяется на мессенджер WhatsApp, поэтому обычным пользователям ничего не грозит", – сказала Мизулина.





Екатерина Мизулина директор Лиги безопасного интернета Если они хотят продолжать пользоваться этими площадками, которые уже заблокированы на территории России, даже с использованием различных анонимайзеров, то они могут это делать, никакой ответственности для них, для простых людей, в данном случае не будет.

В беседе с ТАСС Мизулина уточнила, что российских пользователей не собираются принуждать к удалению аккаунтов из Instagram и Facebook. Оставлять страницу или нет, будет личным делом каждого, сказала она.



За какие действия могут наступить последствия?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Юрист Павел Чиков считает, что покупка российскими пользователями рекламы в Instagram и Facebook может быть расценена в качестве финансирования экстремизма.





Павел Чиков юрист Покупка рекламы в Instagram и Facebook может расцениваться как финансирование экстремистской организации (ст. 282.3 УК РФ). Также можно составить протокол на любой сайт или магазин, на котором есть ссылки на эти соцсети, или на человека, который распространяет визитки с контактами в Instagram и Facebook: это публичная демонстрация символики экстремистской организации (ст. 20.3 КоАП РФ).

В свою очередь, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не ожидает ответственности для россиян, закупавших у запрещенных платформ рекламу. Она напомнила, что Meta около двух недель назад ограничила рекламу в РФ. Пользователи, которые не смогли реализовать свою промокомпанию, могут потребовать потраченные деньги назад в полном объеме, сказала Мизулина.



Instagram и Facebook еще могут вернуться?

Решение суда, запрещающее работу Meta в России, может быть отменено, сказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Для этого компания должна официально признать свои нарушения и все исправить, отметил он.





Антон Горелкин замглавы комитета Госдумы по информполитике Это должны быть не какие-то комментарии непонятно кого, а это должны быть официальные заявления, верифицированные нашим регулятором.

Кроме того, для возобновления работы в РФ Meta должна разблокировать страницы российских СМИ и общественных деятелей, объяснил Горелкин. Также соцсети обязаны вернуться к принципу нейтральности, добавил парламентарий.

Екатерина Мизулина тоже допустила возможность возвращения площадок Meta в Россию. При этом директор Лиги безопасного интернета призналась, что не верит в такое развитие событий. По словам Мизулиной, компания давно провоцировала власти и российских пользователей на прекращение работы в РФ, вводя всевозможные ограничения и распространяя фейки.

