Соцсеть "ВКонтакте" сможет полностью заменить Facebook – глава "Газпром-медиа"

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Гендиректор "Газпром-медиа" Александр Жаров считает, что у "ВКонтакте" имеется потенциал, чтобы полностью заменить россиянам Facebook (признан экстремистским и запрещен в РФ). Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

"Уверен, что "ВКонтакте" не просто заместит Facebook после его блокировки, но и вообще будет развиваться очень активно", – сказал топ-менеджер.

Он напомнил, что российская аудитория "ВКонтакте" изначально была значительно больше, чем у американского конкурента. Это, по его словам, в том числе связано с ее ориентированностью на русскоязычных пользователей.

Накануне Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность компании Meta (также признана экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны.

До этого в Meta временно разрешили в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных и отказались удалять противоправный контент. При этом отмечалось, что запреты не распространяются на гражданское население России.

