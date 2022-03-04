"Яндекс.Дзен" временно переведет свою ленту на формат подписок

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"Яндекс.Дзен" на время переведет свою ленту на формат подписок, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

"За последние дни на платформе "Яндекс.Дзен" стремительно вырос объем контента, а также значительно изменился его контекст. В таком случае невозможно добиться высокого качества персонализации. В ближайшее время пользователи будут сами решать, какой контент они хотят читать и смотреть", – говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что пользователи смогут увидеть в ленте публикации от каналов, на которые подписались, а новой аудитории сервис предложит выбрать каналы и настроить ленту под свои интересы.

При трансформации монетизации авторов и медиа в сторону подписок теперь сервис будет платить не за показы рекламы в контенте, а за работу с подписчиками, объяснили в компании.

"Чтобы поддержать блогеров, которые столкнутся с падением доходов, компания проинвестирует собственные средства на выплаты авторам", – отмечается в сообщении.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов допустил вероятность ухода YouTube, Facebook и Instagram из России. По его мнению, не факт, что будет совсем невозможно использовать данные сервисы на территории РФ, однако в любом случае аудитория их снизится и интерес к ним упадет.

